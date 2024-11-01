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16:01, 1 ноября 2024Экономика

Россиянам понадобилась помощь психологов из-за ставки ЦБ

«Выберу.ру»: часть россиян из-за повышения ставки обратилась к психологам
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Из-за тревоги, связанной с повышением ставки и дальнейшими прогнозами по ее росту, часть россиян обратилась к психологам. Об этом говорится в исследовании аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), в котором приняли участие пользователи от 21 до 60 лет.

Впрочем, тревожные опрошенные оказались в меньшинстве. Так, 63 процента респондентов признались, что ожидали такого решения, и многие из них даже запланировали открытие вкладов под повышенный процент. Часть из тех, кто был готов к такому повороту событий, приняла значимые финансовые решения летом. Еще треть из тех, кто ждал повышения, призналась, что повышение ставки совсем не влияет на их повседневную жизнь.

При этом 19 процентов участников опроса рассказали, что ждали смягчения ставки. Половина из них сейчас находится в растерянности, еще четверть отказалась от планов по покупке недвижимости, и одной десятой части понадобилась помощь специалистов-психологов. Об отсутствии каких-либо прогнозов по ставке заявили 18 процентов респондентов.

На фоне изменчивой финансовой повестки россияне стали чаще анализировать рынок и заранее пытаться просчитывать стратегии поведения, отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу» Анна Романенко.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки до 21 процента годовых сразу на два процентных пункта. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что на следующем заседании 20 декабря вопрос повышения ставки вновь будет рассмотрен. О том, что ставку на декабрьском заседании поднимут до 23 процентов, говорят и финансовые аналитики. В истории такие жесткие сигналы всегда вели к ее увеличению, напоминают они.

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