Лебедев: российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе

Российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело по производству БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — заявил Лебедев.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о мощном взрыве в городе. Он сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге и призвал жителей прятаться в укрытиях.

До этого взрывы произошли в Киеве, сработала система противовоздушной обороны. Подробностей произошедшего не сообщалось.