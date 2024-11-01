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10:12, 1 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе

Лебедев: российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело по производству БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — заявил Лебедев.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о мощном взрыве в городе. Он сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге и призвал жителей прятаться в укрытиях.

До этого взрывы произошли в Киеве, сработала система противовоздушной обороны. Подробностей произошедшего не сообщалось.

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