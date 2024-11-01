Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 1 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны отчиталось об ударе по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, военнослужащие группировки «Север» за сутки отразили шесть контратак противника около населенных пунктов Плехово и Новоивановка, а также взяли в плен одного украинского солдата.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 250 человек, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, миномет и зенитный ракетный комплекс, добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

По данным Минобороны России, 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      На Западе заявили о постепенной потере ВСУ позиций в Курской области

      Ридли Скотт снимет продолжение культовой франшизы

      Названа зарплата для комфортной жизни с ипотекой в Москве

      Стас Пьеха объяснил решение остаться холостяком

      На Украине арестовали требовавших тысячи долларов за установление инвалидности чиновников

      Российский депутат, ушедший на СВО, пропал в Курской области. Его бригада попала под обстрел

      В Дании россиянина обвинили в изготовлении взрывчатки

      Российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

      В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше