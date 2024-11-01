Стала известна судьба пропавшего без вести в Пакистане российского блогера

Пропавший в Пакистане российский тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

Российский тревел-блогер и путешественник Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) вышел на связь. Судьба пропавшего без вести в Пакистане россиянина стала известна Telegram-каналу Shot.

39-летний блогер намекнул, что никакого похищения, о котором ранее писали СМИ, не было. Более того, мужчина пошутил, что его «отпустили и сверху пивка дали».

При этом Бабко до сих пор не признается, где он находился целую неделю и почему не отвечал на сообщения.

Ранее сообщалось, что Васю Щупальце похитили члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане.

Путешественник отправился снимать контент для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан с 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу.