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06:08, 1 ноября 2024Мир

Страны ЛАГ призвали ООН отреагировать на запрет Израилем БАПОР

Страны ЛАГ призвали ООН принять резолюцию против решения Израиля по БАПОР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) отреагировали на утверждение парламентом Израиля (Кнессетом) проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, назвав его незаконным. Об этом сообщило арабское электронное издание Arabi21.

Как отметили в Совете ЛАГ, данное решение представляет собой «явное и прямое нарушение международных норм и соглашений». В связи с этим страны ЛАГ призвали ООН принять резолюцию, которая будет препятствовать этому.

28 октября парламент Израиля запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН в стране. Отныне БАПОР не сможет иметь свои представительства на израильской территории и вести в стране свою деятельность.

Официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Израиль может столкнуться с некоторыми последствиями в случае применения закона о запрете работы БАПОР.

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