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15:57, 1 ноября 2024Россия

Угрозу атаки БПЛА объявляли в Московской области

Угрозу БПЛА в подмосковном Раменском отменили спустя полчаса после объявления
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляли в подмосковном Раменском и отменили спустя полчаса. Это следует из сообщений в Telegram-канале «Радар Раменское», созданном администрацией населенного пункта.

«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении канала.

Известно, что со стороны Калужской области двигался один беспилотник. Появлялась информация, что в трех аэропортах МосквыВнуково, Домодедово и Жуковскомввели план «Ковер» из-за БПЛА, однако пресс-служба Росавиации сообщила о штатной работе всех трех авиагаваней.

Ранее сообщалось, что 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.

ЖЗЛ
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