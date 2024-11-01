Угрозу атаки БПЛА объявляли в Московской области

Угрозу БПЛА в подмосковном Раменском отменили спустя полчаса после объявления

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляли в подмосковном Раменском и отменили спустя полчаса. Это следует из сообщений в Telegram-канале «Радар Раменское», созданном администрацией населенного пункта.

«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении канала.

Известно, что со стороны Калужской области двигался один беспилотник. Появлялась информация, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковском — ввели план «Ковер» из-за БПЛА, однако пресс-служба Росавиации сообщила о штатной работе всех трех авиагаваней.

Ранее сообщалось, что 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.