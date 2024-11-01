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15:18, 1 ноября 2024Путешествия

В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

Shot: план «Ковер» ввели во Внуково, Домодедово и Жуковском
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что предупреждение действует во Внуково, Домодедово и Жуковском. Авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

По предварительным данным, движение дронов заметили со стороны Калужской области.

Тем временем в пресс-службе Внуково сообщили агентству «Москва», что аэропорт работает штатно.

Накануне из-за угрозы налета украинских беспилотников закрывали аэропорт Саратова. Об угрозе предупреждал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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