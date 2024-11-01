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14:06, 1 ноября 2024Экономика

Прибыль одной из крупнейших газовых компаний России рухнула

Прибыль «Новатэка» по РСБУ за три квартала 2024 года рухнула на 40 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первых трех кварталов 2024 года прибыль одной из крупнейших газовых компаний России «Новатэк» рухнула на 40,11 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, с 404,3 миллиарда до 242,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на опубликованную отчетность компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) сообщает «Интерфакс».

Выручка поставщика выросла на 16 процентов, до 644 миллиардов рублей, однако себестоимость увеличилась сильнее — на 22 процента, до 397 миллиардов. Валовая прибыль показала рост на семь процентов, до 266 миллиардов рублей. Коммерческие и управленческие расходы выросли менее чем на восемь процентов.

Ранее стало известно, что «Новатэк» остановил коммерческое производство сжиженного природного газа (СПГ) на своем проекте «Арктик СПГ-2». К такому развитию событий привели санкции США, сделавшие недоступным необходимый для вывоза топлива флот газовозов ледового класса.

Во время навигации проект смог отгрузить три партии СПГ на суда. Однако, по сведениям СМИ, ни одна из них еще не доставлена покупателю в связи с тем, что те боятся попасть под вторичные ограничительные меры.

В сентябре сообщалось, что «Новатэк» заморозит работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». На фоне сложностей с доступом к средствам доставки компания пересматривает свои проекты по развитию новых проектов в области производства и поставок СПГ.

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