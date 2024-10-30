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19:43, 30 октября 2024Экономика

США нанесли новый удар по российскому газовому проекту

Власти США ввели санкции против поддерживающих развитие «Арктик СПГ-2» компаний

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Правительство США ввело новые санкции, связанные с проектом российской компании «Новатэк» по добыче и сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». Об этом со ссылкой на заявления Министерства финансов и Госдепартамента сообщает Reuters.

В общей сложности сегодняшние ограничительные меры коснулись почти 400 физических и юридических лиц более чем из десяти стран, в том числе Китая, Гонконга Индии, ОАЭ, Турции, Таиланда, Малайзии, Швейцарии и самой России.

Помимо Минфина и Госдепа, руку к санкционному списку приложило американское Министерство торговли, добавившее 40 компаний и исследовательских институтов. Все они, предположительно, связаны с поддержкой российских вооруженных сил.

В комментарии агентству неназванный чиновник объяснил, что масштаб санкций должен стать серьезным сигналом для каждого, кто захочет заработать на помощи проекту. По его словам, главной причиной атаки на проект остается стремление Вашингтона снизить нефтегазовые доходы России и тем самым помешать продолжению боевых действий на Украине.

Власти США неоднократно указывали, что намерены похоронить «Арктик СПГ-2», который мог бы значительно увеличить предложение российского сжиженного природного газа на рынке. Проект должен был начать поставки еще зимой этого года, но после введения санкций год назад находится в подвешенном состоянии.

Основной проблемой остается нехватка танкеров ледового класса, без которых невозможно обеспечить круглогодичный вывоз топлива, а сезон навигации слишком мал для устойчивой работы предприятия. Как выяснил Bloomberg, к октябрю «Арктик СПГ-2» остановил коммерческое производство из-за переполнения складов. Партии топлива, которые удалось вывезти из Северного Ледовитого океана, продать не получается.

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      Платон Щукин
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