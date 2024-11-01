В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

В Арктике из-за глобального потепления исчез остров из архипелага Франца-Иосифа

В российской Арктике исчез остров Месяцева — территория площадью 53 гектара в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Причиной называют глобальное потепление — остров практически целиком состоял из льда и растаял в течение примерно 10 лет.

Причиной исчезновения острова назвали потепление климата в Арктике

Исчезновение острова обнаружили школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента Московского авиационного института, кандидата технических наук Алексея Кучейко. Они изучали по спутниковым снимкам последствия климатических изменений в Арктической зоне России. Сопоставив снимки Земли Франца-Иосифа, они отметили полное исчезновение ледяного образования, которое совсем недавно являлось мысом, а затем стало островом.

Причинами исчезновения острова они назвали потепление климата в арктических регионах, что приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа.

Группа подчеркнула, что потребуются дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить исчезновение острова Месяцева и выявить возможные изменения в рельефе морского дна.

Пропавший остров находился возле более крупного Ева-Лив — одного из самых северных островов архипелага. Соседний остров Рудольфа является самой северной территориальной точкой России. Кучейко отметил, что теперь потребуется коррекция навигационных карт для организации движения судов.

Остров Месяцева раньше был полуостровом

Остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив. Превращение произошло примерно между 1991 и 1995 годами, судя по спутниковым снимкам. Этот факт подтвердили только в 2018 году члены экспедиции проекта «Архипелаги Арктики», а также и гидрографы Северного флота.

На 2021 год пролив между Месяцевым и островом Ева-Лив составлял три километра в ширину и 5–6 метров в глубину. Тогда же уже говорилось, что остров практически полностью растаял.

Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, остававшаяся от него часть представляла собой кусок ледника, который стоит на отмели, сообщал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. По мнению исследователей, таянию сопутствовало увеличение числа летних сезонов, когда граница многолетних льдов отступала на север от архипелага Белая Земля (группа островов на севере архипелага Земля Франца-Иосифа).

Остров таял со скоростью примерно от 5 до 13 гектаров в год. По расчетам, площадь острова-ледника на 2010 год составляла 110 гектаров, в 2015 году — 53 гектара, а в 2020 году — уже всего 15 гектаров.

12 августа 2024 года на снимке был зафиксирован маленький ледяной островок размером 3 гектара. Еще через месяц, 13 сентября, остров окончательно исчез со снимков. Отмечается, что ежегодно уменьшается площадь и острова Ева-Лив.