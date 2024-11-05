69-я параллель
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12:32, 5 ноября 202469-я параллель

Ученый озвучил новую версию исчезновения острова в российском регионе

Географ Тишков: остров Месяцева мог исчезнуть из-за тектонических процессов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Начало событий в новости В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

Фото: Alexey Seafarer / Shutterstock / Fotodom

Пропавший из состава архипелага Земля Франца-Иосифа остров Месяцева, территориально относящийся к Архангельской области, мог исчезнуть не только из-за глобального потепления, но и из-за тектонических процессов. Новую версию озвучил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков, его слова приводит РБК.

Как заявил географ Тишков, из-за того, что уровень Северного Ледовитого океана меняется, части рельефа в регионе могут как опускаться под воду, так и подниматься из-под нее. При этом в XXI веке больше территории исчезает, чем появляется.

«Счет идет на тысячи квадратных километров — это и размывание островов с ледяным ядром, как это происходит в районе Новосибирских островов, отступание берегов за счет термоэрозии и действия волн и просто затопление низкой суши в результате подъема вод океана», — порассуждал ученый об исчезновении земель.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике исчез остров Месяцева — территория площадью 53 гектара в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Считается, что причиной стало глобальное потепление — остров практически целиком состоял из льда и растаял в течение примерно 10 лет.

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