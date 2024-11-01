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06:04, 1 ноября 2024Силовые структуры

В Хабаровске ФСБ поймала работавшего на разведку Украины местного жителя

ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Выяснилось, что подозреваемый вышел на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он собирал и передавал информацию о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Пособнику украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы.

31 октября Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам колонии строгого режима за передачу информации Украине. По версии следствия, в 2023 году осужденный передал сотруднику ГУР координаты дислокации личного состава, а также военной техники подразделений Российской армии и Росгвардии, которые находились в Краснодарском крае и Крыму.

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