В Молдавии заявили о готовности судей признать страну чемпионом мира по футболу

В Молдавии заявили о высоких зарплатах в Конституционном суде страны

Конституционный суд в Молдавии со своими высокими зарплатами мог бы признать республику чемпионом мира по футболу. Об этом заявил муниципальный советник города Бельцы (второй город Молдавии по численности населения) Вячеслав Жуков.

«С зарплатами судей Конституционного Суда в приблизительно 120 тысяч леев (650 тысяч рублей) в месяц они и Молдову чемпионом мира по футболу признают», — заявил он.

Чиновник таким образом прокомментировал вчерашнее решение Конституционного суда Молдавии об одобрении поправки в Конституцию республики. Теперь там будет прописан необратимый курс страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее в ОБСЕ заявили, что прошедший референдум в Молдавии прошел на хорошем уровне. При этом там отметили неправомерное использование административных ресурсов в ходе избирательных кампаний.

