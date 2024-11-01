Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 1 ноября 2024Россия

В Орловской области объявили ракетную опасность

Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал Клычков.

Губернатор призвал находящихся дома жителей укрыться помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кого сигнал о ракетной опасности застал на улице, попросили спрятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.

4 октября на территории Орловской области впервые объявляли ракетную опасность. Как заявлял командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, регион могли атаковать дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

      Звезда «Людей Икс» подстригла мужу брови и рассмешила фанатов

      Еще одна страна решила принять закон об иноагентах

      Стало известно о готовности значительной части украинцев к переговорам

      Выпуск самой спорной функции Windows 11 снова отложили

      Россияне съели рекордные объемы одного лакомства

      Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

      В Госдуме сравнили планы Зеленского в Курской области с произведением британского писателя

      Объявлен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше