Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал Клычков.

Губернатор призвал находящихся дома жителей укрыться помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кого сигнал о ракетной опасности застал на улице, попросили спрятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.

4 октября на территории Орловской области впервые объявляли ракетную опасность. Как заявлял командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, регион могли атаковать дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

