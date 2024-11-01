В Подмосковье впервые появились платные парковки

В Красногорске, Реутове и Видном с 1 ноября появилась платная парковка

В Московской области 1 ноября появились платные парковки, следует из данных Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Парковка стала платной у Дома правительства Московской области и Московского областного суда в Красногорске, на улицах Ленина и Дзержинского, а также на Ашхабадской в Реутове, на улице Заводской и Советской, а также в Советском проезде в Видном.

Власти уверены, что введение платы позволит ликвидировать хаотичную парковку, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц. Вырученные средства планируется направить на благоустройство, ремонт и содержанию территорий.

Ранее стало известно, что квартиры рядом с платными парковками в Москве оказались в среднем на восемь процентов дороже жилья, где таких парковок нет. Самая высокая доплата за платные парковки — в Беговом, Красносельском, Донском, Бутырском района и районе Нагатино-Садовники — от 25 до 38 процентов.