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17:59, 1 ноября 2024Наука и техника

В России испытали новый катер для МЧС

KMZ: испытания катера РПК-640 для МЧС России прошли успешно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: КМЗ / РИА Новости

Новый катер РПК-640, который построили для МЧС России, успешно прошел первые испытания. Об этом сообщил военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ), передает РИА Новости.

«"Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания патрульного катера РПК-640, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России. Контракт на производство крупной партии катеров РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное производство данного типа катеров», — говорится в сообщении.

В мае KMZ выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС. Общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей. В рамках контрактов холдинг построит патрульные катера ПК-500 и РПК-640, а также несколько быстроходных катеров с большим запасом хода RX-1173.

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По словам руководителя проекта серийного производства катеров РПК-640 Александра Яшина, ходовые испытания катера прошли хорошо. Судно продемонстрировало хорошую маневренность и управляемость, а оборудование РПК-640 работало исправно.

В сентябре стало известно, что KMZ начал серийное производство первого российского тяжелого морского дрона «Визир». Аппарат способен перевозить грузы, проводить разведку и поражать цели. Дальность дрона — 270 миль.

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