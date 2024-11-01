В России утвердили требования к майнерам

Не относящиеся к ИП россияне смогут майнить не более 6 тысяч кВт/ч в месяц

Лимит энергопотребления для россиян, занимающихся майнингом криптовалют, составит 6 тысяч киловатт-часов (кВт/ч) в месяц. Об этом говорится в подписанных в пятницу, 1 ноября, постановлениях правительства РФ, устанавливающих регулирование данной сферы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такие правила установлены для лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В случае превышения данного показателя заниматься майнингом можно будет после того, как гражданин зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и будет внесен в соответствующий реестр.

Ведением реестра займется Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Если предоставленные сведения будут недостоверными, а режим потребления электроэнергии в запрещенных для майнинга регионах станет нарушаться, из этого реестра гражданин будет исключен.

Данные постановления приняты в продолжение закона о легализации майнинга криптовалют, подписанного президентом России в августе и вступившего в силу с 1 ноября этого года. Майнеров этот закон обязал предоставлять в ФНС сведения об объеме полученных криптовалют и адресе, на который будут зачисляться полученные средства.

Ранее россиян предупредили о подготовке запрета майнинга в некоторых регионах. На государственном уровне его собираются запретить на Дальнем Востоке, юго-западе Сибири и Юге, отмечал замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак. Речь, по его словам, идет об областях, для которых свойственна нехватка электроэнергии.