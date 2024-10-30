Россиян предупредили о запрете майнинга в некоторых регионах

В Минэнерго напомнили о скором запрете майнинга в некоторых регионах России

В ближайшее время в ряде регионов России на государственном уровне запретят майнинг. Об этом сообщил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак, передает ТАСС.

Тем, кто говорит, что майнинг является предвестником цифровизации, следует помнить, что в некоторых регионах майнинг скоро официально запретят, напомнил чиновник. Такое решение, по его словам, продиктовано нехваткой электроэнергии в регионах.

К дефицитным зонам Грабчак отнес Дальний Восток, юго-запад Сибири и Юг. Вплоть до 2030 года предоставление людям больших мощностей электроэнергии там представляется невозможным, предупредил он.

Ранее Грабчак назвал черных майнеров (тех, кто ведет незаконную деятельность на территории России — прим. «Ленты.ру») «пятном позора» для российской энергоотрасли. На таких фермах не платят за использование электроэнергии, то есть открыто воруют ее, дал понять замглавы Минэнерго. Среди регионов, где активно работают черные майнеры, он выделил республики Северо-Кавказского федерального округа.

В сентябре стало известно об обнаружении подземных майнинг-ферм в Дагестане. Их владельцы обустроили специальные спуски под землю, где прятали нужное для работы оборудование и провода.