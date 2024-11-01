В России заметно упал вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы в России упал на 8,1 процента к концу октября

К 28 октября суммарные объемы вылова рыбы и других водных биоресурсов в России оказались на 8,1 процента меньше, чем на аналогичную дату 2023 года, и опустился до отметки 4,2 миллиона тонн. О заметном снижении добычи сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства.

При этом разрыв с показателями прошлого года за неделю увеличился на 0,2 процентных пункта (п.п.). Ранее он составлял 7,9 процента.

Объемы вылова рыбы за отчетный период сократились во всех ключевых российских регионах. Так, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне показатель упал на 8,4 процента и составил 3,2 миллиона тонн. В свою очередь, в Северном бассейне вылов снизился на три процента, до 388,4 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне — на 19,8 процента, до 26,8 тысячи, а в Волжско-Каспийском — на 11,4 процента, до 59,7 тысячи. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана показатель сократился на 10,2 процента, до 425,95 тысячи.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что отечественным рыбакам удается сдерживать рост отпускных цен на свою продукцию только за счет собственной рентабельности. В настоящее время, посетовал эксперт, выгода от морского рыболовства в стране уступает рентабельности производителей свиней, птицы, овощей и фруктов. Темпы спада в отрасли он назвал самыми высокими среди основных отраслей аграрно-промышленного комплекса (АПК) и пищепрома.