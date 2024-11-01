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17:25, 1 ноября 2024Россия

В РПЦ призвали мужчин отказаться от романов на работе

Представитель РПЦ Кипшидзе призвал мужчин не заводить романы на работе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Нормальные сотрудники и руководители компаний обязаны иметь свои семьи, а не заводить романы на работе. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Я думаю, что дело не в ограничении прав кандидатов на рабочее место, а в том что социальная норма — это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников», — сказал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что достойные кандидаты на работу могут быть и среди холостяков, однако нормой при назначении должен оставаться семейный статус. Кипшидзе также подчеркнул, что мужчины должны брать большую ответственность за создание семей.

«Если речь идет о мужчинах, то они должны брать большую ответственность за создание семей, а не заводить легкие и необременительные связи, в том числе среди коллег по работе», — заключил священнослужитель.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) призвали доработать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения уточнила, что законопроект «заслуживает поддержки», потому что позволяет «очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения».

ЖЗЛ
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