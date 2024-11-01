Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 1 ноября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили экранированный «Ураган»

РСЗО «Ураган» с дополнительной защитой заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке представлена РСЗО группировки войск «Запад», которая выполняет задачи на купянском направлении. Кабину «Урагана» прикрыли стальными экранами и решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе. Также решетчатыми экранами прикрыли блок направляющих. Подобные конструкции устанавливают для защиты машин в зоне СВО от дронов-камикадзе.

РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Система на шасси ЗИЛ-135ЛМ несет 16 направляющих для пуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 35 километров. Фугасный боеприпас «Урагана» несет боевую часть весом 100 килограммов.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023

В октябре концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что компания «Витязь» (в составе «Уралвагонзавода») в сжатые сроки поставила производство антидроновых экранов для бронетехники на поток.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      Валя Карнавал показала откровенное фото с задравшимся платьем

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Известной российской блогерше сделали операцию

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше