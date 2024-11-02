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20:19, 2 ноября 2024Экономика

Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

Риелтор Тишнева: арендодатели могут вступать в сговор с фиктивным риелтором
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Недобросовестные арендодатели могут вступать в сговор с подставным риелтором. О новых уловках при аренде жилья «Аргументам и фактам» рассказала риелтор Маргарита Тишнева.

В последнее время некоторые квартировладельцы стали нанимать фиктивных агентов, чтобы нажиться на квартирантах. Наниматели заселяются после оплаты комиссии, внесения залога и платежа за первый месяц проживания. Спустя пару дней от хозяина начинают поступать необоснованные претензии и придирки, собственник наносит неожиданные визиты. Через некоторое время наймодатель объявляет о выселении квартирантов на основании того, что они якобы испортили его мебель и технику. Жилец обращается за помощью к риелтору, но тот перестает выходить на связь. «Как итог — человек остается без денег и крыши над головой», — поделилась Тишнева.

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Справиться с мошенником-арендодателем можно, грамотно составив договор. Детали раскрыл юрист Александр Быков. В документе необходимо четко прописать обязанности обеих сторон. Образец можно скачать в сети, добавив условия оплаты и сроки аренды. Среди прочего в договоре следует указать, какое имущество остается в квартире и как часто владелец может наведываться с проверками. Не упустить важные моменты поможет профессиональный юрист, напоминает Быков. Видя такой подробно составленный документ, мошенники отступают и отказывают в аренде жилплощади.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно снять квартиру. Ради экономии вполне можно отказаться от услуг агента по недвижимости. Избавившись от посредников, можно сохранить от 50 до 100 процентов от стоимости месячной аренды.

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