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17:31, 2 ноября 2024Из жизни

Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

В Перми пропал кот-бизнесмен Барсик, зарабатывающий 33 тысячи рублей в месяц
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Перми пропал кот по кличке Барсик — его хозяин называет его первым официально трудоустроенным котом в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Владелец кота Василий Кучумов рассказал, что Барсик сбежал ночью 1 ноября. Василий не может найти его уже больше суток и предполагает, что кот мог «отправиться за кошечкой и загулять». Тем, кто поможет найти Барсика, Кучумов обещает заплатить 75 тысяч рублей.

Барсик прославился как кот-бизнесмен в 2016 году. Одна из пермских строительных компаний взяла кота на работу: он ездил по квартирам, чтобы, согласно примете, войти в них первым и принести счастье новым владельцам. Также от его лица вели соцсети. Барсику даже платили зарплату — 33 тысячи рублей в месяц, предоставили рабочее место и личного водителя. В документах кот ставил в качестве подписи отпечаток своей лапки.

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Позже Барсик стал директором магазина и кофейни. Он оказывал ряд платных услуг, в частности, разрешал себя погладить за 200 рублей и снять с ним сторис для соцсетей за 400 рублей. За самую дорогую услугу — заведение с ним котят — он брал 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кот Сергей из Зеленоградска, которого уволили из-за доноса в Роспотребнадзор, ушел на пенсию. По словам охранника магазина, в котором работал Сергей, коту хорошо дома, но в магазине по нему очень скучают.

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