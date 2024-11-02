Иностранец напился в российском аэропорту и не смог сам сесть в самолет

МВД: иностранец напился в аэропорту Иркутска и не смог сам сесть в самолет

Иностранный турист напился в аэропорту Иркутска и нарвался на штраф. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

43-летний пассажир, национальность которого не раскрывается, начал выпивать еще в терминале авиагавани. Он смог пройти контроль у выхода на посадку и попасть в автобус, который должен был отвезти путешественников к самолету.

Тем не менее сесть в лайнер пьяный иностранец не смог. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые проводили его в отделение для профилактической беседы.

В отношении иностранного гостя составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Ему пришлось выплатить штраф в размере 500 рублей и купить еще один билет на самолет.

В октябре россиянин устроил дебош на рейсе из Анадыря в Москву. Он стал бегать по салону и оскорблять попутчиков, а потом объяснил случившееся желанием съесть гречку.