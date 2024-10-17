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13:08, 17 октября 2024Путешествия

Устроивший дебош в самолете россиянин объяснил свой поступок желанием съесть гречку

МВД: пассажир «России» устроил дебош на борту из-за неприязни к бортпроводнику

Россиянин, устроивший дебош на борту самолета авиакомпании «Россия», объяснил свой поступок желанием съесть гречку. Кадры беседы пассажира с полицейскими опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный признался, что во время рейса выпил около 200 граммов виски. Он добавил, что затеять драку его побудила личная неприязнь к бортпроводнику. «Я у него попросил вместо риса гречку», — сказал житель Чукотки.

Тем временем члены экипажа заявили, что в полете мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Командир воздушного судна пытался усмирить его по громкой связи, но безуспешно. Тогда скрутить дебошира помогли попутчики.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), а также составили административные протоколы. Мужчину обязали явиться в отделение для дальнейшего разбирательства.

Россиянин устроил дебош на рейсе «России» из Анадыря в Москву 14 октября. Он бегал по салону, оскорблял пассажиров и членов экипажа, зачитывал стихи Пушкина. Также выяснилось, что нарушитель является бортпроводником-инструктором «Чукотавиа».

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      Мария Борисова
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