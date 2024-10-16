Зачинщиком массовой драки на борту российского самолета оказался бортпроводник

Зачинщиком массовой драки в самолете «России» оказался бортпроводник «Чукотавиа»

Зачинщиком массовой драки на борту летевшего из Анадыря в Москву самолета авиакомпании «Россия» оказался бортпроводник-инструктор «Чукотавиа», который был на рейсе в качестве пассажира. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 44-летний Илья П. во время полета 14 октября сообщил о своей профессии бортпроводникам, параллельно распивая пиво. Он также похвастался, что летит в компании коллег-пилотов.

По данным источника, мужчина употреблял алкоголь, игнорировал предупреждения экипажа и командира воздушного судна, бегал по салону, задевая и оскорбляя попутчиков, выкрикивал ругательства и читал стихи Александра Пушкина. Дебош россиянина продолжался около трех часов. Когда он напал на одного из членов экипажа, ему связали руки.

Но это не остановило деструктивного пассажира, который через некоторое время начал кричать, что самолет заминирован. Чтобы усмирить буйного путешественника и связать ему ноги, понадобилось четверо: бортпроводник, стюардесса и двое пассажиров.

Позже к дебошу присоединился еще один мужчина: он попытался с помощью ножниц освободить Илью, приставал к стюардессе и требовал продать ему алкоголь. Из-за хаоса на борту пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Красноярске.

После приземления зачинщика драки вывели из салона полицейские. Затем воздушное судно благополучно вылетело в Москву. В авиакомпании занялись подсчетом понесенных затрат, чтобы взыскать их с дебошира через суд.

В конце сентября пьяный пассажир сорвал трансокеанский перелет из-за оскорбления в адрес экипажа и попутчиков. Летевший из Гонконга в Чикаго лайнер пришлось сажать в Токио.