Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:10, 16 октября 2024Путешествия

Зачинщиком массовой драки на борту российского самолета оказался бортпроводник

Зачинщиком массовой драки в самолете «России» оказался бортпроводник «Чукотавиа»
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Andreas Weiland / Unsplash

Зачинщиком массовой драки на борту летевшего из Анадыря в Москву самолета авиакомпании «Россия» оказался бортпроводник-инструктор «Чукотавиа», который был на рейсе в качестве пассажира. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 44-летний Илья П. во время полета 14 октября сообщил о своей профессии бортпроводникам, параллельно распивая пиво. Он также похвастался, что летит в компании коллег-пилотов.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

По данным источника, мужчина употреблял алкоголь, игнорировал предупреждения экипажа и командира воздушного судна, бегал по салону, задевая и оскорбляя попутчиков, выкрикивал ругательства и читал стихи Александра Пушкина. Дебош россиянина продолжался около трех часов. Когда он напал на одного из членов экипажа, ему связали руки.

Но это не остановило деструктивного пассажира, который через некоторое время начал кричать, что самолет заминирован. Чтобы усмирить буйного путешественника и связать ему ноги, понадобилось четверо: бортпроводник, стюардесса и двое пассажиров.

Позже к дебошу присоединился еще один мужчина: он попытался с помощью ножниц освободить Илью, приставал к стюардессе и требовал продать ему алкоголь. Из-за хаоса на борту пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Красноярске.

После приземления зачинщика драки вывели из салона полицейские. Затем воздушное судно благополучно вылетело в Москву. В авиакомпании занялись подсчетом понесенных затрат, чтобы взыскать их с дебошира через суд.

В конце сентября пьяный пассажир сорвал трансокеанский перелет из-за оскорбления в адрес экипажа и попутчиков. Летевший из Гонконга в Чикаго лайнер пришлось сажать в Токио.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

      Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему россиянину в Гоа и попал на видео

      Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради помощи Украине

      В зоне СВО заметили редкий автомат А-545

      Ехавшего за рулем участника СВО расстреляли в Подмосковье

      Захарова назвала «план победы» Зеленского «кровавой пеной на губах нациста»

      Концертам Лаймы Вайкуле в Европе предрекли провал

      Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

      Прокуратура потребовала арестовать подравшихся с игроками из ФСБ российских хоккеистов

      Раскрыты подробности о расстрелянном участнике СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше