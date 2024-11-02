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21:23, 2 ноября 2024Спорт

Канадская фигуристка призвала ужесточить правила для сменивших гражданство россиян

Дюамель: россияне должны тренироваться в той стране, которую решили представлять
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Naoki Nishimura / Globallookpress.com

Канадская фигуристка Меган Дюамель призвала ужесточить правила для сменивших гражданство российских спортсменов. Свое мнение она высказала в соцсети X.

«Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала Дюамель.

Подписчики канадки привели в пример фигуристов из других стран, которые тренировались и тренируются за пределами стран, которые представляют. «Это касается только россиян, выступающих за другую страну. Их страна находится в бане, поэтому я это и сказала», — объяснила Дюамель.

38-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка-2018 в парном катании.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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