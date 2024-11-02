Форвард Капризов возглавил список лучших бомбардиров НХЛ и установил рекорд

«Миннесота Уайлд» дома одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей отличился российский форвард Кирилл Капризов — он оформил дубль и сделал результативную передачу.

27-летний Капризов единолично возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона. На его счету 21 очко в 10 играх (7 заброшенных шайб и 14 ассистов). Кроме того, он установил новый рекорд «Миннесоты» по числу матчей с тремя и более очками. Для российского форварда эта игра стала 35‑й с таким показателем.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.