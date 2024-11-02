Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая

Клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре «Шанхай» победил «Чэнду Жунчэн» (2:1), однако этого оказалось недостаточно для золота. Команда упустила победу в чемпионате, уступив только в одном из 30 матчей и набрав 77 очков.

В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (5:0). Благодаря этому команде удалось занять первое место в турнирной таблице с 78 очками.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. До этого он работал в казанском «Рубине», «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, «Уралане», а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.