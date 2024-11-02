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12:42, 2 ноября 2024Спорт

Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре «Шанхай» победил «Чэнду Жунчэн» (2:1), однако этого оказалось недостаточно для золота. Команда упустила победу в чемпионате, уступив только в одном из 30 матчей и набрав 77 очков.

В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (5:0). Благодаря этому команде удалось занять первое место в турнирной таблице с 78 очками.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. До этого он работал в казанском «Рубине», «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, «Уралане», а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.

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