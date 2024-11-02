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19:24, 2 ноября 2024Наука и техника

На Украине захотели выпускать иностранные ракеты

На Украине захотели выпускать антидроновые ракеты THALES
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинское предприятие захотело наладить выпуск иностранных ракет для борьбы с дронами. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин написал в своем Telegram-канале.

«[Компания] Thales Belgium подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА», — говорится в сообщении.

Также Сметанин отметил, что Киев надеется на расширение сотрудничества с последующей передачей технологий для самостоятельного выпуска ракет.

Thales Belgium является частью французской корпорации Thales Group, которая производит различные изделия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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В июне 2023 года газета The Wall Street Journal писала, что Thales возобновит производство ПЗРК Starstreak. Выпуск комплексов на предприятии в североирландском Белфасте приостановили в 2012 году.

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