Налоговые поступления от майнинга в России оценили

Налоговые поступления от майнинга в России составят порядка 50 млрд рублей

Налоговые поступления после законодательного принятия механизма добычи криптовалют в России составят миллиарды рублей. Так оценили объемы средств в Ассоциации промышленного майнинга, сообщает ТАСС.

По словам экспертов, благодаря принятым нормам отрасль будет меняться и вызывать большее доверие среди институциональных инвесторов и широкой общественности. Спустя примерно год майнинг принесет федеральной казне налогов порядка 50 миллиардов рублей.

С 1 ноября в России вступил в силу подписанный закон о легализации майнинга криптовалют. Документ устанавливает такие понятия, как добыча цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Обычные граждане смогу майнить без внесения в реестр, при условии потребления электричества в рамках лимитов.

По словам замглавы Минэнерго России Евгения Грабчака, в ближайшее время в ряде регионов России майнинг запретят на государственном уровне. К дефицитным зонам он отнес Дальний Восток, юго-запад Сибири и Юг. Вплоть до 2030 года предоставление людям больших мощностей электроэнергии там представляется невозможным. Это решение, по его словам, продиктовано нехваткой электроэнергии в регионах.