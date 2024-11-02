Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 2 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

Autonews: у дилеров еще остались «старые» партии машин Kia, Hyundai и Toyota
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В настоящее время у российских дилеров еще остаются партии автомобилей Kia, Hyundai и Toyota, ввезенные в страну по параллельному импорту и до резкого повышения утильсбора на иномарки. О «последнем шансе» приобрести подобные машины в России по «старым» ценам россиян предупредило издание Autonews.

Речь, в частности, идет о кроссоверах Toyota RAV4. Как утверждают продавцы, эта модель продолжает оставаться самой популярной у россиян среди линейки японского бренда. Эти автомобили все еще можно приобрести в московском автосалоне «Автомир», там их осталось несколько штук.

Модель 2024 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 171 лошадиная сила (л.с.), вариатором и полным приводом обойдется россиянам в 4,91 миллиона рублей. При этом в салоне предупредили, что из-за резкого повышения утильсбора стоимость этих кроссоверов в ноябре-декабре поднимется на 250-300 тысяч. «От поставок по параллельному импорту мы не отказываемся», — резюмировали в «Автомире».

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
24 сентября 2024
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

В одном из отделений той же дилерской сети на севере Москвы также доступны остатки партии еще одной популярной у россиян машины — Kia Sportage. Модели 2024 года выпуска доступны в нескольких версиях. Переднеприводный кроссовер в комплектации Comfort обойдется в четыре миллиона рублей, а полноприводный аналог (версия Luxe) — в 4,38 миллиона. При этом в отделении салона подчеркнули, что в среднесрочной перспективе не собираются ввозить новые партии Sportage. «Продавать такой Sportage за 7 миллионов рублей — это не вариант», — заключил представитель шоурума.

Приобрести Hyundai Santa Fe по «старым» ценам все еще можно в дилерском центре «Авилон». Стоимость полноприводной модели в топовой версии с 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с. и автоматической коробкой передач сейчас составляет 7,6 миллиона рублей. Речь о моделях 2024 года выпуска, которые завезли в Россию из Южной Кореи до 1 октября. При этом в салоне пока не могут с уверенностью сказать, будут ли эти машины импортировать в РФ после повышения утильсбора. «Ситуация сейчас с этим тяжелая после 1 октября», — посетовал продавец.

С октября 2024 года российские власти резко подняли ставки утильсбора для различных видов поставляемых в России иномарок. Для новых легковых автомобилей с двигателями объемом до одного литра, привезенных в страну для дальнейшей перепродажи, коэффициент увеличили 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. В свою очередь, для машин с мотором до двух литров ставка повысилась 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи примерно до 1,56 миллиона. На этом фоне эксперты спрогнозировали удорожание иномарок в России на 5-10 процентов в октябре-ноябре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Дачников призвали подготовить розы к зиме

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

      Промах ПВО по российскому БПЛА в Киеве попал на видео

      Россиян предупредили о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

      В России осудят двух украинских военных за преступления в Курской области

      На горных курортах России почти закончились места на Новый год

      Жители российского города искали закладки в доме и разнесли его

      На Украине захотели наладить выпуск ракет

      Российские хранилища газа начали пустеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше