Россиян предупредили о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

Autonews: у дилеров еще остались «старые» партии машин Kia, Hyundai и Toyota

В настоящее время у российских дилеров еще остаются партии автомобилей Kia, Hyundai и Toyota, ввезенные в страну по параллельному импорту и до резкого повышения утильсбора на иномарки. О «последнем шансе» приобрести подобные машины в России по «старым» ценам россиян предупредило издание Autonews.

Речь, в частности, идет о кроссоверах Toyota RAV4. Как утверждают продавцы, эта модель продолжает оставаться самой популярной у россиян среди линейки японского бренда. Эти автомобили все еще можно приобрести в московском автосалоне «Автомир», там их осталось несколько штук.

Модель 2024 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 171 лошадиная сила (л.с.), вариатором и полным приводом обойдется россиянам в 4,91 миллиона рублей. При этом в салоне предупредили, что из-за резкого повышения утильсбора стоимость этих кроссоверов в ноябре-декабре поднимется на 250-300 тысяч. «От поставок по параллельному импорту мы не отказываемся», — резюмировали в «Автомире».

В одном из отделений той же дилерской сети на севере Москвы также доступны остатки партии еще одной популярной у россиян машины — Kia Sportage. Модели 2024 года выпуска доступны в нескольких версиях. Переднеприводный кроссовер в комплектации Comfort обойдется в четыре миллиона рублей, а полноприводный аналог (версия Luxe) — в 4,38 миллиона. При этом в отделении салона подчеркнули, что в среднесрочной перспективе не собираются ввозить новые партии Sportage. «Продавать такой Sportage за 7 миллионов рублей — это не вариант», — заключил представитель шоурума.

Приобрести Hyundai Santa Fe по «старым» ценам все еще можно в дилерском центре «Авилон». Стоимость полноприводной модели в топовой версии с 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с. и автоматической коробкой передач сейчас составляет 7,6 миллиона рублей. Речь о моделях 2024 года выпуска, которые завезли в Россию из Южной Кореи до 1 октября. При этом в салоне пока не могут с уверенностью сказать, будут ли эти машины импортировать в РФ после повышения утильсбора. «Ситуация сейчас с этим тяжелая после 1 октября», — посетовал продавец.

С октября 2024 года российские власти резко подняли ставки утильсбора для различных видов поставляемых в России иномарок. Для новых легковых автомобилей с двигателями объемом до одного литра, привезенных в страну для дальнейшей перепродажи, коэффициент увеличили 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. В свою очередь, для машин с мотором до двух литров ставка повысилась 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи примерно до 1,56 миллиона. На этом фоне эксперты спрогнозировали удорожание иномарок в России на 5-10 процентов в октябре-ноябре.