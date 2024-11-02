Россиянина депортировали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

Генконсульство: россиянина депортировали из Турции за фото женщины в транспорте

Россиянина депортировали из Турции за то, что он сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Суд постановил выслать мужчину из страны, он покинул Турцию 2 ноября. В сентябре гражданина России задержали по подозрению в нарушении тайны частной жизни, дипломаты поддерживали контакт с ним, его семьей и турецкими властями. Женщина, которая попала в кадр, написала заявление.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию», — отметили в генконсульстве.

24 октября сфотографировавший турчанку в транспорте петербуржец Валентин получил условный срок — 1 год и 8 месяцев. Его супруга Дарья рассказала, что мужчину перевели в миграционную тюрьму, после чего планировали выслать в Россию.

