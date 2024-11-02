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16:28, 2 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска стали обхватывать Курахово с трех сторон

Рогов: российские войска обхватывают Курахово в ДНР с трех сторон
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска обхватывают с трех сторон город Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска практически обхватили Курахово с востока и юга. С севера они зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово.

Ранее на Украине заявили о продвижении Российской армии в ДНР. По словам солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, Российская армия наступает широким фронтом.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил о взятии ВС России двух населенных пунктов в ДНР. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка к северу от Курахово

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