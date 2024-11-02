Российский фигурист-чемпион рассказал о не выплаченных ISU призовых

ISU не выплатил Галлямову и Мишиной 4000 евро за победу на Finlandia Trophy-2021

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, как им не выплатили призовые за победу на Finlandia Trophy-2021 — этапе серии «Челленджер» Международного союза конькобежцев (ISU). Его слова приводит Forbes Russia.

Галлямов отметил, что после победы им показали чек на 4000 евро на двоих. «Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут», — поделился спортсмен. Он добавил, что ему советовали фотографировать чеки, поэтому у него остался снимок.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.