Штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку об ориентации Маска

NYP: штабу Харрис пришлось оправдываться за оговорку Уолца об ориентации Маска

Предвыборному штабу кандидата на пост президента США Камалы Харрис пришлось оправдываться за оговорку ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца об ориентации американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

В ходе предвыборного митинга в штате Мичиган демократ, упомянув Маска, оговорился и назвал его геем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По словам штаба кандидатов от демократов, один из присутствующих на мероприятии громко оскорблял Маска, когда Уолц начал говорить о нем. «Он начал смеяться и запнулся», — объяснили оговорку в штабе, подчеркнув, что Уолц не называл Маска человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что рассчитывает назначить миллиардера Илона Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы.