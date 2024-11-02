Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:27, 2 ноября 2024Наука и техника

Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

«Калашников» завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: АО «Концерн «Калашников»

Стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, который может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, известный как «Ксюха», завершили. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17. Этот компактный автомат по заданию Минобороны разработан нами для вспомогательных подразделений. Сейчас идет оформление документов, планируется присвоение литеры О1», — сказал он.

Автомат АМ-17 под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров весит 2,5 килограмма без магазина, а его длина составляет 740 миллиметров. Автомат использует стандартные магазины на 30 патронов. АМ-17 оснащен складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни для крепления аксессуаров и прицелов.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
«Потрясает надежностью» Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
«Потрясает надежностью»Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
18 июня 2024

В октябре в «Калашникове» сообщили, что серийное производство АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Оружие усовершенствовали по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      МИД России прокомментировала отправку Чехией граждан в ряды ВСУ

      Задержанный за взятки экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

      Страны Южной Америки не спасли Россию от роста цен на сливочное масло

      В российском городе разлились фекальные озера

      Пилот раскрыл простой способ преодолеть страх перед полетами

      Поставки фруктов и ягод в Россию выросли

      Доктор Мясников назвал два самых полезных напитка

      МИД ответил Киеву на слова о согласии одной страны покровительствовать украинцам в России

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше