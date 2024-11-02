В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

Джабаров исключил возможность вывода войск РФ из зоны СВО по требованию Трампа

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на сообщение о возможном требовании кандидата на пост президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы первого на выборах. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор исключил возможность вывода войск Вооруженных сил (ВС) РФ из зоны специальной военной операции (СВО).

Ранее экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне спецоперации еще до инаугурации. При этом Волкер считает, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, а позже.

«Я думаю, что это развод, попытка раскачать ситуацию заранее, до итогов выборов. Никакой Трамп, [президент Франции Эммануэль] Макрон, никакой мировой лидер не может ничего требовать от Путина. Это вообще не дело Америки требовать что-то от нас. Мы с тем же успехом можем от них потребовать, чтобы они вывели войска из Сирии, Ирака и так как далее», — отметил Джабаров.

В конце октября источники Financial Times сообщили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.