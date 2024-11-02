Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 2 ноября 2024Мир

В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

Джабаров исключил возможность вывода войск РФ из зоны СВО по требованию Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на сообщение о возможном требовании кандидата на пост президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы первого на выборах. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор исключил возможность вывода войск Вооруженных сил (ВС) РФ из зоны специальной военной операции (СВО).

Ранее экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне спецоперации еще до инаугурации. При этом Волкер считает, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, а позже.

«Я думаю, что это развод, попытка раскачать ситуацию заранее, до итогов выборов. Никакой Трамп, [президент Франции Эммануэль] Макрон, никакой мировой лидер не может ничего требовать от Путина. Это вообще не дело Америки требовать что-то от нас. Мы с тем же успехом можем от них потребовать, чтобы они вывели войска из Сирии, Ирака и так как далее», — отметил Джабаров.

В конце октября источники Financial Times сообщили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

      В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

      Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

      Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

      Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

      Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

      В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

      В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

      В Раде обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше