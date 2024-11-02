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12:12, 2 ноября 2024Экономика

Уехавший из России лидер «Касты» избавился от квартиры с многомиллионной скидкой

Shot: лидер группы «Каста» Влади продал квартиру в Ростове со скидкой в ₽5 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Один из лидеров рэп-группы «Каста», Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич), избавился от своей квартиры в Ростове-на-Дону. Чтобы найти покупателя, артисту пришлось сделать многомиллионную скидку, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 100 квадратных метров — ее рэпер спешно выставил на продажу в 2022 году. Тогда за нее попросили 20 миллионов рублей. Однако нового владельца для недвижимости удалось найти лишь в 2023-м. Покупатель отдал за квартиру на 5 миллионов рублей дешевле, чем планировалось.

У других участников группы, по информации Shot, недвижимость в России еще осталась. Однако владельцы квартир имеют большие долги по оплате коммунальных услуг.

Ранее от дома в Санкт-Петерубрге избавился лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев. Речь идет об участке площадью 1200 квадратных метров в Курортном районе города. На нем расположен особняк в 395 «квадратов». Сделка состоялась неделю назад, но точная ее сумма не раскрывается. Кадастровая стоимость недвижимости достигает 39 миллионов рублей, отметили авторы публикации.

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