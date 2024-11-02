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13:38, 2 ноября 2024Бывший СССР

В Черкасской области произошли взрывы

«Страна»: в Черкасской области Украины произошли взрывы.
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В Черкасской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Сообщение об этом было опубликовано в 10:23 по московскому времени. Подробности инцидента и наличие пострадавших не сообщаются.

По информации главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца, воздушная тревога в регионе сохранялась пять часов.

Черкасская область соседствует с Киевской, где сегодня утром отключился свет также после серии взрывов. «Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал депутат Верховный Рады Евгений Шевченко.

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