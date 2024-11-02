В Киеве второй раз за день произошла серия взрывов

На Украине сообщили о второй за день серии мощных взрывов в Киеве

В Киеве второй раз за день произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Новости.Live» в Telegram.

По данным издания, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого начальник Киевской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Он подтвердил работу ПВО на территории столицы Украины.

Ранее стало известно, что после серии взрывов в Киеве пропал свет. По словам депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, взрывы продолжались даже после отключения электричества.