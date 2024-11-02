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06:57, 2 ноября 2024Бывший СССР

Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти

Вдова воевавшего за ВСУ Дадина Свечникова обвинила сослуживцев в его смерти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вдова воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) оппозиционера Ильдара Дадина Александра Свечникова обвинила в смерти супруга его сослуживцев. Об это она написала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (так Свечникова называет российских военнослужащих. — Прим. «Ленты.Ру»), а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?» — написала Свечникова.

Вдова заявила, что военное командование сообщало ей разные версии гибели Дадина. Так, оппозиционер сначала погиб в результате артиллерийского обстрела, затем в результате атаки беспилотника, после чего от «автоматического огня».

6 октября в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о смерти Дадина. Утверждалось, что оппозиционер погиб во время боя на стороне ВСУ. Позднее сообщения подтвердила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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