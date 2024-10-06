Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин, воевавший за ВСУ. В честь него назвали статью УК

Под Харьковом погиб воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о смерти российского оппозиционера Ильдара Дадина, который погиб во время боя на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О гибели политического активиста сообщила экс-ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина (признана иноагентом в России). В данный момент других подтверждений его смерти нет. Также известно, что Дадин принимал участие в спецоперации на стороне Киева с 2023 года.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Именем Ильдара Дадина назвали статью УК РФ

Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК России). Данную статью ввели в Уголовный кодекс страны в 2014 году, позже ее стали называть «дадинской».

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет пять лет. Позже активиста этапировали из карельской колонии №7. Его следующее место заключения было расположено в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении оппозиционера.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

После его освобождения уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за отмену «дадинской» статьи.

Мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в РФ

С 2023 года Дадин воевал в составе ВСУ

После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах. С начало специальной военной операции (СВО) оппозиционер покинул Россию и надолго остановился в Польше.

В Варшаве он занялся оформлением польских документов, уверенный, что с ними ему будет проще попасть на Украину.

В 2023 году Ильдар Дадин был зачислен в подразделение «Сибирский батальон» в составе ВСУ. В качестве позывного он выбрал имя Ганди — в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. Как сообщает неподтвержденный источник, политический активист встретил свою кончину во время одного из боев в Харьковской области.