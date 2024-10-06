В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о смерти российского оппозиционера Ильдара Дадина, который погиб во время боя на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
О гибели политического активиста сообщила экс-ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина (признана иноагентом в России). В данный момент других подтверждений его смерти нет. Также известно, что Дадин принимал участие в спецоперации на стороне Киева с 2023 года.
Именем Ильдара Дадина назвали статью УК РФ
Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК России). Данную статью ввели в Уголовный кодекс страны в 2014 году, позже ее стали называть «дадинской».
7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет пять лет. Позже активиста этапировали из карельской колонии №7. Его следующее место заключения было расположено в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении оппозиционера.
После его освобождения уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за отмену «дадинской» статьи.
Мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института
С 2023 года Дадин воевал в составе ВСУ
После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах. С начало специальной военной операции (СВО) оппозиционер покинул Россию и надолго остановился в Польше.
В Варшаве он занялся оформлением польских документов, уверенный, что с ними ему будет проще попасть на Украину.
В 2023 году Ильдар Дадин был зачислен в подразделение «Сибирский батальон» в составе ВСУ. В качестве позывного он выбрал имя Ганди — в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. Как сообщает неподтвержденный источник, политический активист встретил свою кончину во время одного из боев в Харьковской области.