Симоньян сообщила о смерти воевавшего на стороне ВСУ российского оппозиционера

Симоньян сообщила о смерти воевавшего на стороне ВСУ оппозиционера Дадина

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о смерти российского оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин», — написала Симоньян.

6 октября в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о смерти Дадина. Утверждалось, что оппозиционер погиб во время боя на стороне ВСУ.

Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК России). Данную статью ввели в Уголовный кодекс страны в 2014 году, позже ее стали называть «дадинской».

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет пять лет. Позже активиста этапировали из карельской колонии № 7. Его следующее место заключения было расположено в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении оппозиционера.

После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах. С начала специальной военной операции (СВО) оппозиционер покинул Россию и надолго остановился в Польше. В 2023 году Ильдар Дадин был зачислен в подразделение «Сибирский батальон» в составе ВСУ.