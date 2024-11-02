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12:36, 2 ноября 2024Экономика

Владелица «ФрутоНяни» осталась в компании после прихода Лисина

РБК: Белявцева сохранила долю в «Прогрессе» после прихода нового собственника
Лилиана Набиуллина (редактор)
Ольга Белявцева

Ольга Белявцева. Фото: Андрей Виноградов / Wikimedia

Одна из богатейших женщин России Ольга Белявцева сохранила часть акций в АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») после выкупа доли других акционеров структурами, близкими к владельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину. Об этом сообщает РБК.

Белявцева осталась миноритарным акционером, уточняет издание со ссылкой на неназванных источников. Близкие к Лисину структуры же приобрели мажоритарную долю в «Прогрессе». Стоимость сделки могла превысить 75 миллиардов рублей.

Данные о том, что Белявцева сохранит статус акционера в «Прогрессе», подтвердил и гендиректор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков. Другую информацию по этой теме он не предоставил.

Опубликованные в ноябре данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI) говорят о том, что Лисин сильнее других российских бизнесменов нарастил свое состояние за первые десять месяцев 2024 года. С января по октябрь он заработал порядка 4,8 миллиарда долларов, тем самым его собственный капитал вырос до 28,8 миллиарда.

Белявцева в 2023 году вошла в список самых богатейших женщин России, составленный Forbes Woman, заняв 12-е место в этом рейтинге. Она является основным бенефициаром липецкой компании ООО «Агроном-сад», занимающейся производством и реализацией товарного яблока.

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