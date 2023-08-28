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13:42, 28 августа 2023Экономика

Названы самые богатые женщины в России

Forbes: самой богатой женщиной в РФ в 2023 году стала Татьяна Бакальчук

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В 2023 году список богатейших женщин России, составленный Forbes Woman, пополнили семь женщин с общим состоянием в размере 25,7 миллиарда долларов — такое количество участников рейтинга стало рекордным. При этом большинство из женщин попали в список миллиардерш впервые, что связано с тем, что на фоне санкций некоторые российские бизнесмены стали передавать часть активов женам.

На первом месте по-прежнему располагается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние предпринимательницы составило семь миллиардов долларов, однако с 2021 года оно сократилось почти в два раза.

Одной из впервые появившихся в списке богатейших женщин страны оказалась Татьяна Литвиненко (2,8 миллиарда долларов). С мая 2022 года она владеет 20,6 процента акций крупнейшего производителя удобрений, компании «Фосагро». Муж новоиспеченной миллиардерши, Владимир Литвиненко, находится на 40-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России.

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Третье место списка заняла дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча — Варвара Скоч — с состоянием 2,5 миллиарда долларов. Ей принадлежит 30 процентов холдинговой компании USM. Еще одна новая участница рейтинга — Виктория Михельсон (1,2 миллиарда долларов, седьмое место), которая является дочерью основателя «Новатэка» Леонида Михельсона, четвертого богатейшего бизнесмена России. Виктория Михельсон владеет компанией «Оптима», которой, по последним данным, принадлежало 2,3 процента акций «Новатэка» и 100 процентов ООО «ГЭС-2» — юридического лица Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

Кроме того, в рейтинге самых богатых женщин страны оказалась Марина Мордашова (1,85 миллиарда долларов, акции золотодобывающей компании Nordgold), Лидия Михайлова (1,55 миллиарда долларов, акции группы «Черкизово»). В список также вошли Елена Батурина (nteco Management), Евгения Гурьева («Фосагро»), Екатерина Федун («Лукойл»), Людмила Коган (банк «Уралсиб»), Лидия Сультеева («Сибур»), Ольга Белявцева («Агроном-Сад») и другие.

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    Мария Грушко
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