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18:32, 2 ноября 2024Забота о себе

Врач назвал менее вредный крепкий алкогольный напиток

Гастроэнтеролог Сетхи: после текилы люди испытывают меньшее похмелье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Francisco Galarza / Unsplash

После употребления одного из крепких видов спиртного люди испытывают меньшее похмелье, рассказал гастроэнтеролог Саураб Сетхи. На неожиданно оказавшийся менее вредным, чем другие, алкогольный напиток он указал в своем ролике в TikTok, на который ссылается издание New York Post.

По его словам, никакое количество алкоголя не является полезным, однако у текилы есть преимущество. Текила, напомнил он, производится из агавы, в которой мало сахара и углеводов, она не содержит глютена и не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие напитки. «Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее, чем другие алкогольные напитки. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди наблюдают меньшее похмелье после употребления текилы», — сказал Сетхи.

Эти преимущества, подчеркнул врач, распространяются только на чистую текилу из агавы. Смешивание текилы со сладкими напитками сводит на нет ее потенциальные преимущества, добавил он. «Самый здоровый вариант — избегать употребления алкоголя насколько это возможно», — заключил Сетхи.

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