Врач назвал менее вредный крепкий алкогольный напиток

Гастроэнтеролог Сетхи: после текилы люди испытывают меньшее похмелье

После употребления одного из крепких видов спиртного люди испытывают меньшее похмелье, рассказал гастроэнтеролог Саураб Сетхи. На неожиданно оказавшийся менее вредным, чем другие, алкогольный напиток он указал в своем ролике в TikTok, на который ссылается издание New York Post.

По его словам, никакое количество алкоголя не является полезным, однако у текилы есть преимущество. Текила, напомнил он, производится из агавы, в которой мало сахара и углеводов, она не содержит глютена и не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие напитки. «Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее, чем другие алкогольные напитки. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди наблюдают меньшее похмелье после употребления текилы», — сказал Сетхи.

Эти преимущества, подчеркнул врач, распространяются только на чистую текилу из агавы. Смешивание текилы со сладкими напитками сводит на нет ее потенциальные преимущества, добавил он. «Самый здоровый вариант — избегать употребления алкоголя насколько это возможно», — заключил Сетхи.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев указал на главные симптомы зависимости от спиртного. По его словам, для первой стадии характерно постепенное увеличение доз алкоголя, которые человек выпивает за один раз или за один вечер.