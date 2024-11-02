ВСУ заминировали «лепестками» дорогу для эвакуации мирных жителей

Жданов: ВСУ заминировали «лепестками» дорогу для эвакуации жителей у Украинска

Дорогу, ведущую на Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), которую мирные жители использовали для эвакуации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали противопехотными «лепестками». Об этом рассказал военный корреспондент RT Игорь Жданов в Telegram-канале.

По его словам, квадроцикл, который сопровождал его съемочную группу на этой участке фронта, подорвался на такой мине. Однако, заявил он, никто не пострадал.

«Слава богу, земля уже мягкая, а покрышка толстая, так что парни целые, машина тоже», — добавил военкор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали гражданских из освобожденного Украинска. Людей поместили в пункты временного размещения.