Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

Захарова: глава МИД Украины Сибига занимается политическим туризмом

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига занимается «политическим туризмом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сибига занимается политическим туризмом, отвлекая от проблем мобилизации и отвлекая внимание от кровавых штурмов», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными, а обе страны вернули больше трех тысяч военных.

Помимо этого, она добавила, что заявления Сибиги про желание одной страны стать «покровителем» пленных украинцев в России являются политическим перфомансом. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом происходят регулярно. Она также назвала данный процесс отработанным.