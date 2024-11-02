Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 2 ноября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

Захарова: глава МИД Украины Сибига занимается политическим туризмом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига занимается «политическим туризмом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сибига занимается политическим туризмом, отвлекая от проблем мобилизации и отвлекая внимание от кровавых штурмов», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия и Украина провели более 45 обменов военнопленными, а обе страны вернули больше трех тысяч военных.

Помимо этого, она добавила, что заявления Сибиги про желание одной страны стать «покровителем» пленных украинцев в России являются политическим перфомансом. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом происходят регулярно. Она также назвала данный процесс отработанным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      МИД России прокомментировала отправку Чехией граждан в ряды ВСУ

      Задержанный за взятки экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

      Страны Южной Америки не спасли Россию от роста цен на сливочное масло

      В российском городе разлились фекальные озера

      Пилот раскрыл простой способ преодолеть страх перед полетами

      Поставки фруктов и ягод в Россию выросли

      Доктор Мясников назвал два самых полезных напитка

      МИД ответил Киеву на слова о согласии одной страны покровительствовать украинцам в России

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше