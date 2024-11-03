Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 3 ноября 2024Экономика

В РФ не хотят вводить предельные розничные цены на продукты

«Интерфакс»: в РФ не планируют вводить предельные розничные цены на продукты
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России власти не видят необходимости установить максимальные розничные цены или надбавки на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс».

В протоколе совещания по ценам на продукты правительства РФ сообщается, что вместо установления предельно розничных цен Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба страны планируют совместно с ритейлерами и профильными союзам расширить перечень продовольственных товаров. На них торговые сети и производители смогут ограничивать наценки.

Также в России предложили проиндексировать в пять раз ставки утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15 процентов по всем видам техники.

Кроме того, с 1 октября в стране повысили утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины в метро. В чем его обвиняют?

      Кандидат в президенты Молдавии рассказал о желании развивать отношения с Россией

      Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot

      Закрылся единственный в Европе музей Ленина

      Тренер ПСЖ оценил игру Сафонова в первом сухом матче в составе клуба

      Россиянин выстрелил в разбросавшего его тапки спаниеля соседей

      В Молдавии начался второй тур выборов президента

      Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

      Неймар назвал белорусскую теннисистку королевой

      Жительница Суджи рассказала о вторжении ВСУ в город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше