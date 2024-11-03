В РФ не хотят вводить предельные розничные цены на продукты

«Интерфакс»: в РФ не планируют вводить предельные розничные цены на продукты

В России власти не видят необходимости установить максимальные розничные цены или надбавки на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс».

В протоколе совещания по ценам на продукты правительства РФ сообщается, что вместо установления предельно розничных цен Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба страны планируют совместно с ритейлерами и профильными союзам расширить перечень продовольственных товаров. На них торговые сети и производители смогут ограничивать наценки.

Также в России предложили проиндексировать в пять раз ставки утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15 процентов по всем видам техники.

Кроме того, с 1 октября в стране повысили утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники.

